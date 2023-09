LPI-SLF: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Saalfeld - Rudolstadt (ots) - Im Zeitraum vom 08.09.2023, 21.15 Uhr bis 09.09.2023, 06.15 Uhr wurde in Rudolstadt Bayreuther Platz die Schranke am Parkplatz der Schiller Schule beschädigt. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0236639, bei der LPI Saalfeld-Inspektionsdienst, Tel.: 03671 560, zu melden. Am 08.09.2023, gegen 19.00 Uhr, wurden in Saalfeld in ...

