POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Junge Frauen schlugen sich

Am Sonntag, 24.3.2024, 1.30 Uhr kam es auf der Ennigerstraße in Vorhelm zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen. Hintergrund soll eine Belästigung durch einen jungen Mann gegenüber drei der Beteiligten, 20, 21 und 24 Jahre alt, sein. Eine 23-jährige Beckumerin soll in diesem Zusammenhang das alkoholisierte Trio geschlagen und getreten haben. Die Tatverdächtige schilderte, dass sie wiederum von den drei Frauen aus Vorhelm, Enniger und Sendenhorst geschlagen und getreten worden sein soll. Unabhängige Zeugen, die den genauen Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

