POL-GI: Pfandflaschen geraubt - Opfer durch Messerstiche verletzt + Betrug via Messenger - Seniorin überweist Geld + Falsche Handwerker bieten Dachrinnenarbeiten an + Auffahrunfall führt zur Vollsperrung

Pressemeldungen vom 09.06.2023:

Pfandflaschen geraubt - Opfer durch Messerstiche leichtverletzt + Betrug via Messenger - Seniorin überweist Geld + Falsche Handwerker bieten Dachrinnenarbeiten an + Auffahrunfall führt zur fast einstündigen Vollsperrung

Gießen: Mit Waffe bedroht - Zeugen gesucht

Nachdem ein 25-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen seine ehemalige Freundin mit einer Waffe bedrohte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Verdächtige und die 23-Jährige aus Gießen fuhren am Mittwochabend vom Parkplatz der Hessenhallen in die Schlachthofstraße. Gegenüber der Müllabfuhr und in der Nähe eines blauen Containers stiegen sie dann aus. Offenbar holte der Mann dann eine Pistole aus dem Auto und bedrohte die Frau. Er steckte sie wieder weg und brachte die Frau dazu, wieder ins Auto zu steigen. Auf dem Parkplatz eines Bowling-Centers bzw. Bäckers ließ er die Frau wieder aussteigen. Anschließend kam es zwischen einer anderen Person, die sich auf dem Parkplatz aufhielt, und der Frau zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Vorfall in der Schlachthofstraße sowie auf dem Parkplatz im Schiffenberger Weg ereignete sich zwischen 22.15 und 23.30 Uhr. Bei dem Fahrzeug des 25-Jährigen handelt es sich um ein weißen SUV, vermutlich Mercedes oder BMW. Wer hat die Ereignisse in der Schlachthofstraße und/oder im Schiffenberger Weg beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Pfandflaschen geraubt - Opfer durch Messerstiche leichtverletzt

Nachdem ein Pfandflaschenräuber offenbar mit einem Messer das Opfer verletzte, sucht die Polizei nach Zeugen. Freitagfrüh gegen 02.00 Uhr wandte sich ein verletzter Mann an den Mitarbeiter einer Tankstelle in der Grünberger Straße, welcher denn Rettungsdienst informierte. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die leichten Schnittverletzungen und brachte den wohnsitzlosen Mann in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Unbekannter zwischen 00.15 und 01.15 Uhr dem 53-Jährigen während seines Schlafs im Freien in der Straße "Trieb" Pfandflaschen entwendet haben. Zudem soll der Verdächtige mit einem Messer den Mann mit einem Messer verletzt haben. Dabei erlitt das Opfer offenbar zwei Schnittverletzungen am Oberarm. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Betrug via Messenger - Seniorin überweist Geld

"Hi, mein Handy ist kaputt und ich nutze jetzt ein anderes. Das ist meine neue Nummer, die andere kannst du löschen".

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie diese Nachricht per SMS erhalten? Die Nummer abspeichern und wie gewohnt mit Ihrem erwachsenen Kind schreiben?

Bei dieser Betrugsmasche folgen daraufhin Nachrichten, in denen der vermeintliche Nachwuchs um Geld bittet. Spätestens hier sollten Sie aufpassen, denn es könnte sich um Betrüger handeln. So passierte es auch am Dienstag (06. Juni) einer in Gießen lebenden Frau. Nachdem sie die neue Nummer des angeblichen Sohnes per SMS erhielt, schrieb sie über WhatsApp weiter. Wenig später folgten Geldforderungen. Diese enthielten die Erklärung, dass aufgrund des neuen Mobiltelefons der Zugriff auf das Bankkonto nicht möglich sein und daher die Mutter gebeten wird, Geld an einen Empfänger zu übersenden. Die Seniorin überwies im guten Glauben fast 3.000 Euro. Erst zwei Tage später, als es zum Kontakt zwischen der Mutter und dem echten Sohn kam, flog der Schwindel auf.

Die Kriminalpolizei Gießen gibt folgende Tipps:

Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen Sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimaler Weise ein Video-Anruf. Überweisen Sie kein Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben. Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind!

Pohlheim: Kennzeichen weg

Auf das hintere Kennzeichen eines Renault hatten es Diebe in der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg abgesehen. Sie montierten es zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch (07. Juni) und 15.30 Uhr am Donnerstag (08. Juni) ab. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des Kennzeichens (GI-X 4747) nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Festgehalten und T-Shirt hochgezogen

Die Polizei sucht nach einem Sexualdelikt von Donnerstagfrüh dringend nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 33-Jährige aus Wetzlar in Begleitung mit Freunden und Bekannten zwischen 02.00 und 03.00 Uhr am Kirchenplatz. Dort kamen sie mit unterschiedlichen Personen in Gespräche und tranken etwas. Als die Wetzlarerin kurzfristig wegging, vermutlich in Richtung eines Gebüsches, folgten ihr zwei Männer. Sie hielten dort die Frau fest, zogen ihr T-Shirt hoch und berührten sie vermutlich auch unsittlich. Ein Freund wurde darauf aufmerksam und mischte sich ein. Die Unbekannten ließen dann von ihr ab. Nach Angaben der Zeugin könnten die beiden Verdächtigen aus dem afrikanischen Raum stammen. Eine detaillierte Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Wer war Donnerstagfrüh zwischen 02.00 und 03.00 Uhr ebenfalls am Kirchenplatz. Wer hat den Übergriff ebenfalls beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der beiden Verdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Rucksack vom Lastenrad entwendet

Auf dem Pumptrack-Gelände in der Ringallee entwendete ein Unbekannter von einem Lastenrad einen Rucksack. Der Dieb nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment und stahl den Rucksack inklusive Notebook und Tablet am Mittwoch zwischen 18.05 und 18.15 Uhr. Hinweise zum Dieb erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: PKW nicht verschlossen

Aus einem nicht verschlossenen Renault stahlen unbekannte in der Bitzenstraße in Lützellinden einen Schlüssel und ein Taschenmesser. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20.00 Uhr am Dienstag (06. Juni) und 06.30 Uhr am Mittwoch (07. Juni). Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Falsche Handwerker bieten Dachrinnenarbeiten an

Mutmaßliche Betrüger boten letzte Woche an einer Haustür in der Straße "Ober der Lumda" in Mainzlar Dachrinnenarbeiten an. Am Freitag (02. Juni) klingelte der falsche Handwerker an der Haustür und gab vor, einen Defekt an der Dachrinne zu sehen. Während des Gespräches kamen zwei weitere Männer hinzu und man einigte sich auf einen Preis in Höhe von 500 Euro für den Tausch der Dachrinne. Gegen 11.00 Uhr waren offenbar die Arbeiten fertig. Die Betrüger forderten infolge von angeblichen Komplikationen einen Betrag von über 4.000 Euro. Nach einer Diskussion fuhr der Bewohner zur Bank, hob 3.500 Euro ab und übergab es. Die drei Männer sind Mitte 30, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und sprachen teilweise mit französischem Akzent. Zwei trugen eine graue Arbeitshose und einer ein dunkles Basecap. Sie waren mit einem weißen Transporter mit französischen Kennzeichen unterwegs. Aus dem Fahrzeug befand sich eine Aufschrift "Dacharbeiten" und eine Telefonnummer. Wem ist dieses Fahrzeug bzw. wem sind diese Männer ebenfalls in Mainzlar aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Lich: PKW-Rad gestohlen

Unbekannte entwendete in der Straße "Liebfrauenstraße" das Rad eines geparkten Skoda. Die Diebe montierten zwischen 22.30 Uhr am Dienstag (06. Juni) und 06.25 Uhr am Mittwoch (07. Juni) ein Rad ab. Zudem rissen sie einen in der Nähe befindlichen Mülleimer aus der Verankerung und nutzten diesen als "Stütze" für den schwarzen Fabia. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auffahrunfall führt zur fast einstündigen Vollsperrung der Grünberger Straße

Fast eine Stunde musste die Grünberger Straße infolge eines Auffahrunfalles am Donnerstagabend gesperrt werden. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 27-jähriger Gießener an der Ampel zur Curtmannstraße mit seinem Tesla den Daimlerchrysler eines 52-Jährigen aus Grünberg auf und schob diesen wiederrum auf einem davorstehenden Tesla eines 27-Jährigen aus Gießen. Der 52-jährige Fahrer und dessen 12-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen bzw. einen Schock. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schäden an den Fahrzeugen auf etwa 21.000 Euro.

Biebertal: Opel beschädigt

Einen Schaden an der Stoßstange blieb nach einer Verkehrsunfallflucht im Burgweg in Fellinghausen an einem Opel zurück. Der graue Omega stand dort am Donnerstag (08. Juni) zwischen 15.00 und 22.45 Uhr. Die Reparatur wird schätzungsweise etwa 500 Euro kosten. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in Kleinlinden

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Sportfeld" einen geparkten Mitsubishi. Der braue Eclipse Cross stand dort am Donnerstag der vergangenen Woche zwischen 12.00 und 15.35 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden an der Stoßstange vorne links auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Rollstuhlfahrer angefahren

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 76-jährigen Rollstuhlfahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der im Landkreis lebenden Mann war am Mittwoch (07. Juni) gegen 15.45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße unterwegs, als eine 66-Jährige dort mit ihrem Toyota in eine Parklücke fahren wollte und kurz zurücksetzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, der Senior fiel zu Boden und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Verletzung am Kopf und Hautabschürfungen.

Gießen: Unfallflucht in der Hindemithstraße

Etwa 500 Euro wird die Reparatur an einem Fiat kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Hindemithstraße den weißen Tipo an der Stoßstange vorne touchierte- Zeugen, die den Unfall zwischen 17.00 Uhr am Dienstag (06. Juni) und 16.30 Uhr am Mittwoch (07. Juni) beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 658806

Gießen: Mit über zwei Promille gestürzt

In der Eichgärtenallee stürzte Mittwochabend (07. Juni) ein alkoholisierter Radfahrer. Der 48-Jährige war gegen 19.20 Uhr von der Curtmannstraße kommend stadtauswärts unterwegs, als es zum Unfall kam. Ein Rettungswagen kümmerte sich um seine leichte Verletzung. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Radler pustete 2,19 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Suzuki touchiert

In der Straße "Großer Morgen" touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW des Herstellers Suzuki. Der graue Jimny stand dort zwischen 15.00 Uhr am Freitag (02. Juni) und 08.00 Uhr am Dienstag. Die Polizei schätzt den Schaden am rechten Heck auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mercedes touchiert

Am Montag (05. Juni) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz des JLU Campus in der Licher Str. 68 abgestellten braunen Mercedes. Zwischen 10.00 und 14.50 Uhr verursachte der Unfallfahrer an der hinteren rechten Stoßstange einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

