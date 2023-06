Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + DEIG-Einsatz angedroht + Diebe klauen Baugerüst + Polizei stellt Raddiebe + Geldbörse erbeutet + In Strandbar und Baucontainer eingestiegen + Unfallflucht im Grenzborn und Parkhaus +

Gießen (ots)

--

Gießen: DEIG-Einsatz angedroht / Angreifer festgenommen -

Heute in den frühen Morgenstunden nahm eine Streife der Gießener Polizei einen 34-Jährigen fest. Erst der angedrohte Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes brachte den in Lauterbach lebenden Mann zur Vernunft. Gegen 01.00 Uhr informierten Passanten die Polizei, dass sie mit einem Mann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße wegen zwei Flaschen Bier in Streit geraten waren. Eine Streife sprach gegenüber dem 34-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er zunächst auch nachkam. Etwa 30 Minuten später kehrte der in Lauterbach lebende Mann jedoch wieder zur Tankstelle zurück und suchte Streit mit dem Mitarbeiter im Verkaufsraum. Hierbei schlug er gegen den Monitor der Kassenanlage, beschädigte diesen und floh vom Tankstellengelände. In der Nähe trafen Polizisten auf den 34-Jährigen. Dieser ging sofort aggressiv drohend und mit einer Bierflasche in der Hand auf die beiden Polizisten zu. Die Ordnungshüter drohten ihm den Einsatz des DEIG () an, worauf er sich widerstandslos festnehmen ließ. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,33 Promille - zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Ein Arzt erklärte ihn für haftfähig, so dass er in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausgenüchtert wurde. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung zu.

Lich-Muschenheim: Baugerüst verschwunden -

Baugerüstteile im Wert von rund 10.000 Euro ließen Diebe in der Straße "Zum Limes" mitgehen. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr suchten die Täter den Neubau auf und montierten das dort angebrachte Gerüst ab. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Abbau des Gerüstes beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Straße "Zum Limes" Gerüstarbeiten aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: Raddiebe gefasst -

Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Gießener Polizei die Festnahme von zwei Fahrradieben. Gestern Abend, gegen 23.45 Uhr beobachte er, wie zwei junge Männer sich in der alten Unterführung an der Kongresshalle an Fahrrädern zu schaffen machten. Anschließend schwang sich das Duo auf die Bikes und fuhr in Richtung Marktplatz davon. Anhand der Personenbeschreibungen stoppten Gießener Polizisten die beiden 25 und 22 Jahre alten Diebe und nahmen sie fest. Bei dem älteren stellten die Ordnungshüter eine geringe Menge an Haschisch sicher. Auf die beiden in Gießen lebenden jungen Männer kommen nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und auf den 25-Jährigen zusätzlich noch eine wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Gießen: Aus X5 bedient -

Aus einem nicht verschlossenen BMW X5 ließ ein Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Geldbeutel mitgehen. Der schwarze SUV parkte zwischen 19.00 Uhr und 06.10 Uhr in der Carlo-Mierendorff-Straße, in Höhe der Hausnummer 69. Mit dem Geldbeutel fielen dem Langfinger Bankkarten, Kundenkarten, Personalausweis und Führerschein in die Hände. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: In Strandbar eingestiegen -

Eine Strandbar in der Straße "Zu den Mühlen" rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Hütte und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Sekt, Aperol, Schnaps und Energie-Drinks mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend, gegen 21.30 Uhr und Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr an der Bar beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Gießener Kriminalpolizei zu melden.

Linden: In Baucontainer eingestiegen -

In der Sandgrube in der Hans-Böckler-Straße machten sich Diebe an einem Bauwagen zu schaffen. Sie hebelten ein Fenster des Containers auf und steigen ein. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer fehlen keine Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr beobachtet? Wem sind dort in dieser Zeit Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Einen Schaden von rund 700 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Straße "Grenzborn" geparkten Opel zurück. Der schwarze Corsa mit EN-Kennzeichen (Ennepe-Ruhr-Kreis) parkte zwischen Sonntag, gegen 22.00 Uhr und Dienstag, gegen 18.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige auf der Beifahrerseite die hintere Stoßstange. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Uniklinik-Parkhaus -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf der Ebene 1 des Parkhauses im Uniklinikum-Gelände, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, bleibt die Besitzerin eines weißen Ford Kuga auf einen Schaden von rund 2.000 Euro sitzen. Der SUV stand zwischen 11.54 Uhr und 19.38 Uhr auf Ebene 1 direkt neben der Abfahrtsrampe. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Rangieren gegen die Beifahrerseite stieß und Schäden an beiden Türen und dem hinteren Radkasten zurückließ. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell