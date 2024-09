Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, versuchter Trickdiebstahl, betrunkene Autofahrer, Kind bei Unfall verletzt, "Gaffer" bei Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person versuchte sich am Montagabend unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Heilbronn zu verschaffen. Zwischen 21 Uhr und 22 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Jägerhausstraße. Hierbei fiel wohl ein Tontopf von der Fensterbank und zerbrach auf dem Boden. Daraufhin ergriff die Person die Flucht. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Versuchter Trickdiebstahl - Wer hat etwas gesehen

Eine Unbekannte versuchte am Dienstagnachmittag in Heilbronn einem Mann seine hochwertige Uhr zu stehlen. Der 77-Jährige parkte gegen 13.40 Uhr seinen Pkw auf den Parkplätzen der Wendeplatte in der Siebeneichgasse und stieg aus. Hier wurde er unvermittelt von einer Frau angesprochen und nach Arbeit gefragt. Als der Senior dies verneinte, bedrängte die Täterin ihn, wobei sie den Arm des Mannes ergriff. Als der 77-Jährige seinen Arm zurückzog stellte er fest, dass die Unbekannte bereits seine Uhr gelöst hatte und in der Hand hielt. Dem Bestohlenen gelang es die Täterin festzuhalten und sein Eigentum zurückzufordern. Daraufhin soll sie ihre Beute in den Fußraum des Fahrzeugs geworfen haben und geflüchtet sein. Hierbei konnte beobachtet werden, dass sie in einen weißen Seat Leon älteren Baujahres mit ungarischem Kennzeichen einstieg. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Gebräunte Haut - Gepflegtes Erscheinungsbild - Auffällig lange, rotbraune Haare - Trug ein langes, körperbetontes Kleid Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen, der Unbekannten oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau: Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen kam ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer bei Bad Rappenau von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Grünstreifen fest. Gegen 10 Uhr war der Mann auf der Kreisstraße 2038 in Richtung Siegelsbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Straße abkam und in den Grünstreifen fuhr. Hier blieb der Mercedes stecken und sein Fahrer versuchte vergeblich wieder zurück auf die Fahrbahn zu gelangen. Die durch Zeugen alarmierten Polizisten stellten nach ihrem Eintreffen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 42-Jährigen fest. Außerdem zeigte der Mann erhebliche Ausfallerscheinungen. Da es dem Mercedes-Fahrer auch nicht gelang einen Atemalkoholtest durchzuführen, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort zwei Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: LKW-Fahrer fährt Kind über den Fuß und flüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 11-Jährige mit ihrem Tretroller auf dem Fußgängerweg, als auf Höhe der Kreuzung Mönchseestraße/Schergasse ein Lkw von hinten angefahren kam und nach rechts in die Schergasse abbog. Hierbei hatte er vermutlich das Mädchen übersehen. Dieses musste stark bremsen um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden und stürzte auf den Boden. Der Lkw-Fahrer hatte dies wahrscheinlich nicht wahrgenommen und setzte den Abbiegevorgang fort. Hierbei fuhr er mit seinem hinteren, rechten Rad über den Fuß des am Boden liegenden Kindes. Das Mädchen musste zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neudenau: Mit über einem Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,1 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Dienstagnachmittag in Neudenau an. Gegen 15.30 befuhr der 68-Jährige mit seinem VW Golf die Neue Anlage in Neudenau in Richtung Billigheimer Straße. Hier fiel er einem dahinterfahrenden Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei wollte der Mann auf dem Parkplatz "Torgasse" vor einer Gaststätte einparken. Beim Versuch seinen VW abzustellen, touchierte er mit dem Fahrzeug zwei bereits geparkte Pkws. Der Zeuge sprach den Mann daraufhin auf sein Fehlverhalten an, woraufhin dieser entgegnete, dass er für den Schaden aufkommen, nun aber zunächst ins Wirtshaus gehen werde. Den kurz darauf hinzukommenden Polizisten fiel direkt Alkoholgeruch in der Atemluft des 68-Jährigen auf, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

A6/Untereisesheim: "Gaffer" nach Unfall muss mit Konsequenzen rechnen

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 am Dienstagnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5872200 ) muss ein "Gaffer" nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann hatte gegen 13.50 Uhr seinen Lkw auf dem Beschleunigungsstreifen der Fahrbahn in Richtung Mannheim abgestellt und war über die gesamte Fahrbahn bis zum Mittelstreifen gelaufen. Hier fertigte er Filmaufnahmen des Unfallorts und des schwerverletzten Lkw-Fahrers. Nachdem Zeugen diesen Sachverhalt mitteilten, konnte der Mann von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion angetroffen und kontrolliert werden. Auf ihn wird nun eine Anzeige zukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell