BPOL-HB: Zeugenaufruf Wichtige Epithese entwendet.

Bahnstrecke Osnabrück - Bremen; 13.06. 21:20 bis 21:44 Uhr

Im RE 14006 auf der Fahrt von Osnabrück nach Bremen wurden einem 19-jährigem Deutschen sein Schwarzes Adidas Base Cap und seine graue Jacke entwendet.

Bei dem Base-Cap handelt es sich um eine Epithese, eine medizinisch notwendige Kopfbedeckung (in deren inneren Bereich teilweise Metall eingearbeitet ist). Dieses spezielle Base-Cap ist für den 19- jährigen Mann sehr wichtig, da es seinen Kopf vor äußeren Einflüssen und lebensgefährlichen Verletzungen schützt.

Wer kann zu der beschriebenen Kopfbedeckung Angaben machen, hat gesehen, wer diese Mütze an sich genommen hat oder hat die Kopfbedeckung in der Nähe des Bahnhofes in Kirchweyhe gesehen.

Die Bundespolizei Bremen bitte um Zeugenhinweise, Telefon: 0421 - 16299 -7777

