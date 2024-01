Polizei Hamburg

POL-HH: 240122-1. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.01.2024, 19:06 Uhr

Tatort: Hamburg-Neuallermöhe, Von-Moltke-Bogen

Am Samstagabend wurde in Hamburg-Neuallermöhe ein 35-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den ersten Erkenntnissen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Männern gekommen, bei der ein 35-Jähriger vermutlich durch ein Messer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Ein Bekannter brachte den schwer Verletzten in einem PKW in den Walter-Rudolphi-Weg, wo kurz darauf eine RTW-Besatzung die Versorgung des Verletzten übernahm und ihn in ein Krankenhaus brachte. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Die von der Polizei unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zum Antreffen von drei Tatverdächtigen. Zwei von ihnen (19 und 22 Jahre, deutsch) wurden vorläufig festgenommen. Der dritte Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Hamburger Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Der 22-jährige vorläufig Festgenommene wurde mittlerweile mangels Haftgründen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der 19-Jährige wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Gegen ihn erging ein Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell