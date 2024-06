Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten bringen betrunkenen Mann ins Gefängnis

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 11.06.2024 / 00:04 Uhr

Weil ein 42-Jähriger sich vor der Wache am Hauptbahnhof auffällig verhalten hatte, haben Bremer Bundespolizisten den mit Haftbefehl gesuchten Mann erwischt. Er muss nun die nächsten 90 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Gegen 00:04 Uhr fiel der slowakische Staatsangehörige den Bundespolizisten auf, da er vor der Bundespolizeiwache laut herumgegrölt hatte. Außerdem wirkte er stark angetrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Doch damit nicht genug: bei einem Abgleich seiner Personalien schlug der Polizeicomputer Alarm. Die Staatsanwaltschaft Würzburg suchte den Mann. Grund hierfür war eine Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis aus dem Jahr 2022. Da der Angeklagte seine Strafe in Höhe von 6.300 Euro, die er für diese Tat erhalten hatte, nicht bezahlt hatte, lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Die Bundespolizisten nahmen den Slowaken fest und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell