Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten ändern die Route eines Paketdiebes

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 08.062024 / 14:30 Uhr

Bundespolizisten haben Sonntagnachmittag am Flughafen Bremen bei einer lageabhängigen Einreisekontrolle im Zusammenhang mit der EURO 2024 einen 29-jährigen Mann überprüft. Auf Nachfrage der Beamten gab der rumänische Staatsangehörige an, dass er handwerkliche Tätigkeiten auf einem Schiff in Bremen durchführen wolle.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellen die Bundespolizisten jedoch fest, dass der 29-Jährige von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht wurde. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Paket-Diebstahls in mehr als 40 Fällen vor. Der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf über 6000 Euro.

So klicken am Terminal die Handschellen und es ging für den Verdächtigen nicht in Richtung der Bremer Häfen.

Stattdessen musste der Paketdieb die Bundespolizisten zur Vorführung an das Amtsgericht Bremen begleiten. Dort entschied ein Richter über den Fall und veranlasste die Einlieferung in die JVA Oslebshausen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell