Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung bei Fußball-Freundschaftsspiel

Mainz (ots)

Am Sonntagnachmittag findet in Mainz-Ebersheim ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Fußballmannschaften des TSV Mainz Ebersheim und dem SC Meso-Nassau Wiesbaden 2 statt. Aufgrund einer strittigen Elfmetersituation in der 87. Spielminute kommt es zwischen mehreren Spielern der beiden Mannschaften zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wird ein 23-jähriger Spieler der Heimmannschaft durch einen 29-jährigen Gegenspieler mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin der 23-Jährige zu Boden fällt und den 29-jährigen beleidigt. Weitere Spieler der Heim- und Gästemannschaft kommen zur Streitsituation hinzugeeilt. Zwei weitere Spieler der Gästemannschaft mischen sich in die Auseinandersetzung der Spieler ein und greifen den auf dem Boden liegenden 23-jährigen Mann ebenfalls körperlich an. Bei Eintreffen der verständigten Polizeikräfte wurden die Streitparteien bereits getrennt und das Fußballspiel abgebrochen. Der 23-jährige wird verletzt und in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wurden Strafanzeigen werden Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell