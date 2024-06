Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach Auseinandersetzung mit Messer und Pfefferspray: Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 09.06.2024 / 17:27 Uhr

Nach einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen am späten Sonntagnachmittag sucht die Bremer Bundespolizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:27 Uhr auf Bahnsteig 5/6 im Bremer Hauptbahnhof.

Nach ersten Erkenntnissen soll es zuvor bereits in der NWB 83151 von Bremen-Farge nach Bremen Hbf. zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Geschädigten, seinem 15-jährigen Begleiter und vier weiteren jungen Männern gekommen sein. Aus dem Streit entwickelte sich nach Halt des Zuges im Bremer Hauptbahnhof eine Schlägerei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versprühte ein unbekannter Täter Pfefferspray. Ein weiterer Mann soll dem Geschädigten mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben. Die Tätergruppe flüchtete anschließend unerkannt aus dem Bahnhof in Richtung Gustav-Deetjen-Tunnel. Das Opfer erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die für die Ermittlungen zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen bittet darum, dass sich Zeugen melden, die am Bahnhof in Bremen oder in der Nordwestbahn etwas beobachtet haben. Diese mögen sich unter Tel.: 0421/16299 - 7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de melden.

