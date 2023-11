Feuerwehr München

FW-M: Regionalzug evakuiert (Au)

München (ots)

Samstag, 4. November 2023, 0.13 Uhr

Bahnstrecke München-Rosenheim, Höhe Hiendlmayrstraße

In der Nacht ist ein Regionalzug wegen eines beschädigten Stromabnehmers auf freier Strecke zwischen dem Ost- und dem Hauptbahnhof stehen geblieben.

Nachdem für den DB-Notfallmanager absehbar war, dass der Zug nicht zeitnah wieder fahrbereit sein würde, alarmierte er die Feuerwehr zur Unterstützung. Da die Bahnstrecke in diesem Bereich in einem steilen Geländeeinschnitt verläuft, ist es nicht ohne weiteres möglich, im Dunkeln die Böschung zu erklimmen. Die Einsatzkräfte fanden in unmittelbarer Nähe zum Zug eine Treppe vor. Diese befreiten Sie von Laub und Ästen, zudem leuchteten sie die Einsatzstelle mit dem Lichtmast des Löschfahrzeuges und Scheinwerfern auf der Drehleiter aus. Nun konnten die rund 70 Fahrgäste gefahrlos auf das Höhenniveau der Hiendlmayrstraße begleitet werden. Dort warteten bereits mehrere Taxis, die der DB-Notfallmanager vorab zur Schadensstelle bestellt hatte. Die Bahnfahrer wurden zum Münchner Hauptbahnhof gebracht.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wodurch der Schaden am Stromabnehmer entstanden ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hör)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell