Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Rascher Fahndungserfolg: Bundespolizisten schnappen Smartphone-Diebe

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen / Bahnhof Osnabrück, 09.06.2024 14:07 Uhr - 15:45 Uhr

Zwei 49 und 32 Jahre alte Männer werden beschuldigt, im Bremer Hauptbahnhof einer 27-jährigen Frau ein hochwertiges Smartphone aus der Jackentasche entwendet zu haben. Die Freude am erlangtem Diebesgut währte nur kurz, denn bereits rund 1,5 Stunden nach der Tat konnten die beiden Diebe von einer Bundespolizei-Streife im Bahnhof Osnabrück gestellt werden.

Gegen 14:07 Uhr zog einer der Männer im Personentunnel des Bremer Hauptbahnhofs der Geschädigten unbemerkt das I Phone 13 aus der Jackentasche. Kurze Zeit später erkannte das Opfer den Diebstahl und informierte die Bremer Bundespolizisten. Diese sichteten umgehend Videomaterial aus dem Personentunnel. Hierbei ermittelten sie, dass der Täter nach der Tat mit dem RE 9 nach Osnabrück abgefahren war. Sein mutmaßlicher Komplize hielt die Türen des Zuges auf, sodass der Täter noch rechtzeitig einsteigen konnte.

Die Beamten informierten ihre Kollegen am Bahnhof in Osnabrück. Nach Ankunft des Zuges nahmen die Osnabrücker Bundespolizisten das Duo in Empfang. Bei der Überprüfung der beiden Personen fanden die Beamten mögliches weiteres Diebesgut in Form von 5 hochwertigen Smartphones. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten mit einer Strafanzeige entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell