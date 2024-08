Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch

Unbekannte entwenden hochwertige, elektronische Gegenstände

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Am Wochenende in der Zeit von Freitag (16. August 2024) bis Montagabend brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle am nördlichen Rundweg ein. Die Täter schlugen den Glaseinsatz einer Notausgangstür ein, griffen durch das Loch zur Türklinke und konnte die Tür so öffnen. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Holztüren gewaltsam geöffnet. Aus verschiedenen Räumen entwendeten die Täter hochwertigen, elektronischen Gegenstände wie Laptops und einen Pedelecsimulator. Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen telefonisch unter 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell