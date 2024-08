Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Tresor mit Bargeld entwendet

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Donnerstagmorgen (22. August 2024) zwischen 07:45 Uhr und 11:45 Uhr brachen unbekannte Täter durch den Wintergarten eines Einfamilienhauses an der Lüps´sche Straße in das Wohnhaus ein und entwendeten einen Schranktresor. Die Täter schlugen einen Glaseinsatz der Gartentür ein und traten gewaltsam die Haustür auf. Im Inneren rissen sie gewaltsam einen Tresor aus einem Regal und flüchteten unerkannt. In dem Tresor befand sich Bargeld im fast fünfstelligen Bereich und zwei Dokumente.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Morgen verdächtige Feststellungen getätigt haben. Sie sollen sich telefonisch unter 02821 5040 melden. (as)

