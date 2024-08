Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Nütterden - Einbruch

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Täter entwendet Bargeld aus Pfarrheim

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Nacht von Mittwoch (21. August 2024) auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Schulstraße einzubrechen. Die Täter warfen einen Stein gegen eine Fensterscheibe, die Scheibe splitterte. Durch das entstandene Loch konnten die Täter aber noch nicht in den Kindergarten einsteigen. Anders als im Pfarrbüro am Antoniusweg. Hier hebelten die Täter die Eingangstür auf und entwendeten die Geldkassette aus dem Tresor. Die geleerte Geldkassette wurde durch die Einsatzkräfte auf einer Bank des angrenzenden Friedhofs gefunden. In beiden Fällen sucht die Kripo Kleve Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich telefonisch unter 02821 5040 zu melden. (as)

