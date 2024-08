Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Cross-Motorrad aufgefunden: Polizei sucht Eigentümer

Goch (ots)

Am Montag (19. August 2024) entdeckten aufmerksame Bürger gegen 09:00 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe einer Schrebergartenanlage am Emmericher Weg in Goch, ein Cross-Motorrad und informierten die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stellten das rot-schwarze Cross-Motorrad (Modell: XMotos XB 33) sicher. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte bislang kein Eigentümer des Cross-Motorrads ermittelt werden, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

