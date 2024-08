Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht an Bushaltestelle: 11-Jährige leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (21. August 2024) kam es gegen 14:05 Uhr an der Triftstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 11-jähriges Mädchen aus Kleve stieg aus einem Linienbus der Linie 51 an der Haltestelle "Friedrich-Ebert-Ring" aus. Als das Mädchen den angrenzenden Radweg betrat, kam von links (aus Richtung Querallee) ein Mädchen auf einem E-Scooter angefahren. Es kam zur Kollision der beiden Mädchen, wodurch sich die 11-Jährige leicht verletzte. Die E-Scooter Fahrerin setzte Ihre Fahrt, ohne Ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, fort. Die 11-Jährige begab sich zu Ihrer Wohnanschrift, schilderte Ihrer Mutter den Unfall und suchte mit Ihr die Polizeidienststelle in Kleve auf.

Die E-Scooter Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 14 bis 16 Jahre alt - ca. 160 bis 170 cm groß - schlanke Figur - blonde Haare - schwarze Schultasche - schwarzer E-Scooter

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

