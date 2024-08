Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Schwarzer VW T-Roc beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (17. August 2024), 16:30 Uhr und Sonntag (18. August 2024), 00:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Baal" in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-Halter eines schwarzen VW T-Roc hatte seinen Wagen auf einem Parkplatz für Crewmitglieder des SanHejmo Festivals, welcher sich in unmittelbarer Nähe zur Zufahrt zum Petrusheim befand, abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der vorderen Fahrzeugfront auf der Fahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher in einem Pkw mit blauer metallic Lackierung unterwegs war und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

