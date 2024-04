Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Taschendiebe unterwegs

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Wilhelmstraße in einen Friseursalon eingebrochen. Die Polizei sicherte Spuren.

Die Taschendiebe haben am Dienstag wieder in Lüdenscheid zugegriffen. Zwischen 14 und 14.15 Uhr erbeuteten sie in einem Discounter an der Hohen Steinert die Geldbörse einer 82-jährigen Lüdenscheiderin. Sie hatte ihre Geldbörse in einem Jutebeutel an ihren Rollator gehängt. Als sie bezahlen wollte, war das Portemonnaie weg. Sie berichtete der Polizei später, dass sie im Geschäft von einem jungen Mann angesprochen worden sei, der neben ihr stand. Weitere verdächtige Beobachtungen konnte sie nicht schildern. Zwischen 16 und 17 Uhr kaufte ein 57-jähriger Lüdenscheider an der Heedfelder Straße in einem Geschäft ein. Er bezahlte mit Geld aus seiner Geldbörse, steckte die Börse in die Jackentasche und ging nach Hause. Dort merkte er, dass das Portemonnaie weg war. (cris)

