Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung in Linienbus, Einbruch und Sachbeschädigungen

Hemer (ots)

Ein 17-jähriger Mendener ohne gültigen Fahrschein handelte sich am Dienstag eine Anzeige wegen Körperverletzung ein: Er schubste eine Kontrolleurin weg und wollte aus der Linie 1 flüchten. Um 14.50 Uhr fiel der 17-Jährige auf, weil er sich so unruhig verließ. Ein Team eines Sicherheitsunternehmens, das im Auftrag der MVG kontrolliert, war kurz zuvor in den in Richtung Hemer fahrenden Bus eingestiegen. Am ZOB sprach ihn die Kontrolleurin an und fragte nach dem Ticket. Der junge Mann verneinte und stieß sich mit beiden Armen weg. Darauf griff ihr Kollege ein und hielt den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die informierte die Eltern. Der 17-Jährige entschuldigte sich bei der Kontrolleurin.

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 8.15 und 15.30 Uhr in ein Haus an der Holbeinstraße eingebrochen. Sie warfen ein Fenster ein, öffneten das Fenster und durchwühlten Schränke und Kommoden. Sie entwendeten Schmuck und Münzen.

Am Dienstagabend, zwischen 18 und 21 Uhr, wurde an der Vinckestraße die Heckscheibe eines geparkten gelben Mercedes Benz eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Ein 18-Jähriger beschmierte am Dienstag um 20.25 Uhr mit einem Erding eine Info-Tafel der Stadt am Wasserbehälter Haböcken. Zeugen informierten die Polizei. Der 18-Jährige bestreitet die Tat und erklärte, dass er sich dort lediglich mit Freunden zum "Abhängen" und Cannabis-Rauchen getroffen habe. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und erteilten der Gruppe Platzverweise. (cris)

