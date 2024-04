Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei unter Schülern, Einkaufstour mit gefundener Bankkarte und Diebstahl im Discounter

Iserlohn (ots)

Wegen einer Schlägerei unter Schülern rückte die Polizei am Dienstagmorgen zum Hönne-Berufskolleg aus. Als die Polizei an der Hansaallee eintraf, hatten Lehrer die Streitenden bereits getrennt. Der Kampf war offenbar entstand, weil ein Schüler eine Tür blockierte und auf dem "Recht des Stärkeren" bestand. Die Polizei schrieb Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen zwei 17 und 20-Jährige. Ihr Opfer, ein 18-jähriger Schüler, verzichtete auf eine medizinische Versorgung.

Ein 28-jähriger Hemeraner hat am Dienstagnachmittag in der Iserlohner Innenstadt seine Geldbörse verloren. Der Finder ging mit der darin steckenden Bankkarte auf Einkaufstour und bezahlte in mehreren Läden Ware. Um seine Karte zu sperren, war der 28-Jährige zu seiner Bank gegangen, wo er feststellte, dass die Karte bereits im Handel eingesetzt wurde. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung, die auch solche Einkäufe im Einzelhandel verhindert, und ermittelt wegen Unterschlagung und Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten. An der Brabeckstraße wurde zwei Reifen eines abgestellten Anhängern zerstochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag vergangener Woche und Dienstagnachmittag.

Eine 67-jährige Iserlohn wurde am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße die Geldbörse gestohlen. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr hielt sie sich in dem Markt auf. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen wie Portemonnaies dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, getragen werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und veranlasste eine KUNO-Sperrung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell