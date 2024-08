Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - SanHejmo Festival: Kreispolizeibehörde zieht positives Fazit

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (15. August 2024), 10:00 Uhr und Sonntag (18. August 2024), 13:00 Uhr fand auf dem Gelände des Flughafen Weeze das Musikfestival San Hejmo statt. An den beiden eigentlichen Festivaltagen, Freitag (16. August 2024) und Samstag (17. August 2024), befanden sich in Summe rund 65.000 Personen auf dem Festivalgelände, davon rund 15.000 Campinggäste welche größtenteils bereits am Donnerstag (15. August 2024) nach Weeze gereist waren.

Im Festivalzeitraum kam es zu insgesamt 28 polizeilichen Einsätzen. Darunter waren im strafrechtlichen Bereich fünf Körperverletzungsdelikte, eine sexuelle Belästigung und acht sonstige Delikte (bspw. Diebstahl und Unterschlagung). Außerdem kam es auf dem Festivalgelände zu 14 Hilfeersuchen ohne verkehrs- oder kriminalpolizeiliche Relevanz, acht Platzverweisen und zu einer Ingewahrsamnahme.

Im Bereich der An- und Abreiserouten des Festivalgeländes kam es zu fünf Verkehrsunfällen, zwei davon mit Personenschaden. Eine Person verletzte sich bei einem Alleinunfall mit einem Pedelec schwer und wurde aufgrund der Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, während sich eine weitere Person leicht verletzte.

Die Kreispolizeibehörde Kleve kann nach dem viertätigen Musikfestival, bei welchem eine friedliche Stimmung herrschte, eine positive Bilanz ziehen. (pp)

