Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Schwerer Verkehrsunfall

55-jährige Radfahrerin stürzt im Grünstreifen und verletzt sich schwer

Geldern-Walbeck (ots)

Am Montag (19. August 2024) gegen 16:15 Uhr stürzte eine 55-jährige Radfahrerin auf dem Neesenweg in Höhe des Broecksteg und verletzte sich schwer. Die 55 Jahre alte Frau aus Geldern war zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs, als ihr ein Auto entgegenkam. Die Radfahrerin machte dem PKW platz und wich auf den Grünstreifen aus, dabei stürzte sie aus derzeit nicht bekannter Ursache. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell