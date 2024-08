Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfall bei Abbauarbeiten Musikfestival San Hejmo - 24jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Weeze (ots)

Am 19.08.2024 gegen 12:35 Uhr kam es auf dem Festivalgelände der Musikveranstaltung San Hejmo zu einem schweren Unfall. Im Rahmen der Abbauarbeiten wurde ein 24jähriger Mann aus Münster von einem Radlader überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallörtlichkeit. Der 24jährige Mitarbeiter des Festivals war zu Fuß unterwegs. Der Radlader wurde zum Unfallzeitpunkt von einer 18jährigen aus Wachtendonk gefahren. Sie erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Unfallaufnahme wurde das VU-Aufnahmeteam der KPB Kleve hinzugezogen. Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz erschienen vor Ort. Die 18jährige Fahrerin des Radladers und Zeugen des Vorfalls wurden durch ein Team des Opferschutzes der Polizei Kleve vor Ort betreut. Die Benachrichtigung der Eltern des Verstorbenen erfolgte durch den Opferschutz der Polizei in Siegburg.

