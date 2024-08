Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kfz-Anhänger beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Freitag (16. August 2024) kam es gegen 13:20 Uhr an der Walbecker Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher in einem schwarzen Kleinwagen (vermutlich der Marke Peugeot) unterwegs gewesen war, wurde das linke Rücklicht eines Kfz-Anhängers beschädigt. Der Anhänger stand zum Unfallzeitpunkt hinter einem roten Mercedes Sprinter im Bereich einer Bushaltestelle. Eine Zeugin vernahm einen Knall und konnte einen schwarzen Kleinwagen beobachten, welcher sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Am Steuer des Kleinwagens soll ein männlicher Fahrer mit dunklen schwarzen Haaren, im Alter von 25 bis 35 Jahren, gesessen haben. Weitere Angaben konnte die Zeugin zum Unfallverursacher nicht machen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell