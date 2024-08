Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber-Duo gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Zwei junge Täter raubten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 19.08.2024, einen Jugendlichen aus.

Ein 15-Jähriger rief Sonntagnacht, gegen 23:59 Uhr, die Polizei und berichtete, dass er ausgeraubt wurde. Er sei zu dem Hof einer Schule an der Fröbelstraße gegangen, um dort seine Freunde zu treffen. Auf dem Gelände befanden sich jedoch nur andere Jugendliche, so dass er sich umdrehte und zurückgehen wollte. Zwei junge Männer sprachen ihn an und begleiteten ihn bis zur Oststraße Ecke Oldentruper Straße. Einer der Unbekannten zeigte dem 15-Jährigen sein am Gürtel befindliches Messer, zog die Messertasche ab und verlangte die Herausgabe des Portemonnaies. Der Jugendliche gab den Täter daraufhin einen Geldschein und sie entfernten sich über die Oldentruper Straße in Richtung Oldentrup.

Das Opfer rief die Polizei und begab sich an die Bushaltestelle "Oststraße", um dort auf die Polizisten zu warten. Während er dort stand, kehrten die beiden Täter zurück und verlangten nun die Herausgabe des Handys und der Bankkarte. In dem Moment kamen zwei Freunde des Opfers dazu und die Räuber verließen die Örtlichkeit über die Oelmühlenstraße in Richtung Innenstadt.

Ein Täter wurde als circa 19 Jahre alt, 176 cm groß, mit schwarzen Haaren und einem Ziegenbart mit Schnäuzer, beschrieben. Er trug schwarze Oberbekleidung eine schwarze Hose und rote Schuhe sowie eine Dior-Tasche. Der Zweite soll circa 22 Jahre alt und ungefähr 180 bis 182 cm groß sein. Er hatte schwarze Haare mit Seitenscheitel und einen Vollbart und trug schwarze Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell