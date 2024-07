Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - 130 Strohballen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots)

Am Samstag gegen 20.30 Uhr kam es in Esterwegen in der Straße "Hinterm Berg Links" zu einem Einsatz der Feuerwehr. Dabei gerieten aus bislang ungeklärter Ursache etwa 130 Strohballen im Wert von etwa 5000 Euro, welche am Feldrand lagerten, in Brand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955/934970 zu melden.

