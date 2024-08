Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Gestern Abend (07.08.2024) bemerkte Polizeibeamte in der Zeitzer Straße / Friedensallee in Meuselwitz, dass sich unbekannte Sachbeschädiger an einem Werbeplakat zu schaffen gemacht haben. Offenbar mit einem scharfen bzw. spitzen Gegenstand durchtrennten sie das 350 x 180 cm große Wahlplakat und sorgten so für Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu (Bezugsnummer 0203834/2024) nahm die Altenburger Polizei auf. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 03447 / 4710 entgegengenommen. (RK)

