Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Nister, B 414

Nister (ots)

Am Mittwoch, 05.06.2024, 19:18 Uhr, wurde die PI Hachenburg über einen schweren Verkehrsunfall auf der B 414, zwischen den Abfahrten Nister und L 281, Schneidmühle, in Kenntnis gesetzt. Wie die ersten, vorläufigen Ermittlungen ergaben, befuhr ein 22jähriger mit seinem PKW die B 414 aus Richtung Nister kommend in Richtung Kirburg. Auf gleicher Strecke vorausfahrend befand sich ein Sattelzug. Im Bereich einer langen Gerade überholte der 22jährige PKW-Fahrer den vorausfahrenden Sattelzug und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden PKW eines 32jährigen. Es kam zur Frontalkollision der beiden PKW. Durch den Aufprall wurde der entgegenkommende PKW gegen den Sattelzug geschleudert, wodurch der Sattelzug von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurden alle Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge zum Teil schwerst verletzt. Ein Insasse im PKW des 32jährigen musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der 32jährige und sein Beifahrer wurden mittels Rettungshubschrauber Kliniken zugeführt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 414 im oben genannten Streckenabschnitt voll gesperrt, eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte der VG Hachenburg und mehrere Krankenfahrzeuge sowie zwei Rettungshubschrauber. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell