Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Pforzheim am 4. März 2024

Glatten (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim bilanziert einen positiven Einsatzverlauf am ersten Tag des Besuchs von Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz.

Eine auf 16:00 Uhr mit dem Bundeskanzler terminierte Veranstaltung verlief störungsfrei. Eine im nahen Umfeld parallel stattfindende Versammlung nahm ebenfalls einen weitgehend ordnungsgemäßen und friedlichen Verlauf. Rund einhundert Teilnehmer mit etwa dreißig Traktoren und dreißig weiteren Fahrzeugen waren bei der angemeldeten Versammlung zugegen. Im Rahmen der Versammlung wurde ein angemeldetes Feuer entzündet und im Anschluss wieder gelöscht. Teilweise separierten sich Personen und versuchten so näher an den Veranstaltungsort an der Landesstraße 409 zu kommen, vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet. Auf der Anfahrt zur Versammlung kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Traktor überschlug und zwei Personen verletzt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5727805). Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

