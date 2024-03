Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geldbeutel geraubt: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Raub, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Pforzheimer Nordstadt ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Mann gegen 1 Uhr zu Fuß in der Blücherstraße unterwegs. Als er sich auf Höhe der dortigen Bushaltestelle befand, wurde er von einer dort stehenden männlichen Person angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Nachdem der Angesprochene seine Geldbörse in die Hand nahm, griff der Unbekannte ihn an und brachte ihn zu Fall. Der Räuber riss schlussendlich die Geldbörse aus seiner Hand und flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs Anshelmstraße/Güterstaße. Der Fußgänger erlitt laut bisherigen Informationen leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ein schlanker, etwa 1,80 Meter großer und circa 20 Jahre alter Mann mit dunklem Bart. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und trug unter anderem einen Kapuzenpullover. Weiter hatte er ein südländisches Aussehen und sprach gutes Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell