Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und dem Polizeipräsidium Bielefeld: Zwei Täter fügen einem Bielefelder bei einer Auseinandersetzung lebensgefährliche Verletzungen zu

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zum Sonntag, den 18.08.2024, kam es am Niederwall zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Männern, bei der ein 21-jähriger Bielefelder lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die beiden Täter sind flüchtig.

Gegen 23:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Nähe des Rathauses.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden die Beamten einen schwer verletzten Mann in einem Durchgang vom Rathausplatz zur Körnerstraße. Der 21-Jährige war nicht ansprechbar und wurde umgehend von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo seine Stichverletzungen als lebensgefährlich eingestuft wurden. Nach einer Notoperation konnte die akute Lebensgefahr gebannt werden. Der 21-Jährige befindet sich mittlerweile in einem stabilen Zustand.

Nach bisherigen Ermittlungen geriet der 21-Jährige in eine Auseinandersetzung mit zwei Männern, die ihn mit einem Messer verletzten, anschließend seine Umhängetasche an sich nahmen und flüchteten. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich das Opfer und die Täter vor der Tat kannten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der beiden Täter. Zeugen beschrieben die Täter als etwa 19 Jahre alt mit normaler Statur.

Das Polizeipräsidium Bielefeld hat eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Julia Berg eingerichtet. Die Beamten der Mordkommission haben unverzüglich mit der Tatortaufnahme begonnen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Mordkommission "Doppel" zu wenden. Hinweise zum Tatgeschehen werden unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell