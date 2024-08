Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Unfall auf der A 2

Bielefeld (ots)

SSC / BAB 2 / Verl - Zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda Wiedenbrück kam es in der Samstagnacht zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 28 Jahre alter Bielefelder mit seinem Pkw Mercedes die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw VW aus Bochum. Durch die Kollision wurde der VW in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert und kam auf dem Dach zu liegen. Die 45 Jahre alte Bochumerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei angefordert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Für die Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Dortmund gesperrt. Die Sperrung dauert momentan noch an. Aufgrund der Kollision zwischen den Pkw befanden sich diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. In Folge dessen kam es insgesamt zu vier Folgeunfällen durch Überfahren dieser Gegenstände. Hierbei wurden drei Pkw leicht, ein Pkw schwer beschädigt.

