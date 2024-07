Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: In Bischofsheim stehen Hilfe-Inseln für Kinder bereit

Bischofsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Gemeinde Bischofsheim und des Polizeipräsidiums Südhessen

Gemeinsam mit Kinderkommissar Leon starteten innerhalb des Internationalen Kinderfests in Bischofsheim die Leon-Hilfe-Inseln. In Bischofsheim stehen Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und andere öffentlich zugängliche Einrichtungen bereit, die dazu beitragen sollen, dass Kindern in bedrohlichen Situationen Hilfe bekommen. Sie sind Anlaufstellen für Kinder, die von Fremden angesprochen oder verfolgt werden, sich von anderen bedroht fühlen, sich verlaufen haben, sich unwohl fühlen oder sich sonst in Gefahr befinden. Die Hilfe-Inseln sind im Eingangsbereich mit einem Plakat oder Aufkleber gekennzeichnet, auf dem Kinderkommissar Leon zu sehen ist.

Einen leibhaftigen Leon konnten die Kinder beim Internationalen Kinderfest erleben. Gemeinsam mit seiner Kollegin, Kriminaloberkommissarin Linda Daum, übereichte er das erste Plakat an Laura Stringher, die das Eiscafé Venezia in der Schulstraße betreibt. Anschließend stand er für Fotos bereit und wurde bald von begeisterten Kindern umringt.

Zum Hintergrund: Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg schlossen sich im Dezember 2022 zur "KOMPASS-Region Main-Spitze" zusammen. KOMPASS ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an Städte und Gemeinden in Hessen. Es zielt auf eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Ein Baustein sind die mehr als 30 LEON-Hilfe-Inseln, die zukünftig für die Kinder in Bischofsheim bereitstehen.

Aus polizeilicher Sicht kann auf eine tolle Veranstaltung und einen gelungenen Auftakt des Projekts der LEON Hilfeinseln zurückgeblickt werden. Mehr als 200 Kinder lernten den Kinderkommissar LEON kennen, schauten sich den Streifenwagen mal aus der Nähe an oder probierten sich mit Polizeimütze und Anhaltekelle als Nachwuchskraft aus. Eines der Kinder bastelte dem Polizeilöwen sogar ein Armband an einem der vielen Mitmachstände vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell