POL-BI: Werkzeug aus Bulli gestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 15.08.2024, gelang es einem Täter einer Frau am Jahnplatz die Handtasche zu rauben. Die Polizei sucht Zeugen. Um 08:08 Uhr stieg eine 71-jährige Bielefelderin an der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz aus der Bahn und beabsichtigte, die Rolltreppe in Richtung Herforder Straße zu nutzen. Ihre blaue Umhängetasche trug sie dabei über der linken Schulter. ...

