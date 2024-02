POL-VIE: Stark betrunkener Radfahrer kollidiert mit PKW

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster zum Wohnzimmer eines Einfamilienhauses auf der Hauptstraße in Niederkrüchten-Elmpt ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Neben Schmuck fiel ihnen auch der PKW-Schlüssel des auf der Einfahrt geparkten BMW in die Hände. ...

