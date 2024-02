POL-VIE: Brüggen-Bracht: Vorläufige Bilanz des Nelkensamstagszugs

Brüggen (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten am Freitag, 09.02.24 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:40 Uhr die Abwesenheit der Hausbesitzer, um in ein Einfamilienhaus auf dem Platanenweg in 41379 Brüggen einzubrechen. Die Täter hebelten die Terassentür des Hauses auf und gelangten so in die Innenräume des Hauses. Hier durchwühlten sie zahlreiche Schränke und konnten schließlich mit ihrer Beute vom Tatort ...

mehr