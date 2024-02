Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240209 Brüggen: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Brüggen (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten am Freitag, 09.02.24 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:40 Uhr die Abwesenheit der Hausbesitzer, um in ein Einfamilienhaus auf dem Platanenweg in 41379 Brüggen einzubrechen. Die Täter hebelten die Terassentür des Hauses auf und gelangten so in die Innenräume des Hauses. Hier durchwühlten sie zahlreiche Schränke und konnten schließlich mit ihrer Beute vom Tatort fliehen. Als das Ehepaar später nach Hause kam, stellten sie den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162-377-0. (145)

