Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Täter werden bei Einbruch gefilmt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Freitagabend brachen in Schwalmtal an der Breslauer Straße bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus einer 67-jährigen Waldnielerin ein. Hierbei hebelten sie das Gartentor und die Hauseingangstür auf, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld und Kreditkarten. Während der Tat wurden die Täter durch die hauseigenen Überwachungskameras gefilmt. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (146)

