Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus, PKW und Schmuck gestohlen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster zum Wohnzimmer eines Einfamilienhauses auf der Hauptstraße in Niederkrüchten-Elmpt ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Neben Schmuck fiel ihnen auch der PKW-Schlüssel des auf der Einfahrt geparkten BMW in die Hände. Mit dem Fahrzeug fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (148)

