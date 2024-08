Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtaschenräuber am Morgen erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 15.08.2024, gelang es einem Täter einer Frau am Jahnplatz die Handtasche zu rauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 08:08 Uhr stieg eine 71-jährige Bielefelderin an der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz aus der Bahn und beabsichtigte, die Rolltreppe in Richtung Herforder Straße zu nutzen. Ihre blaue Umhängetasche trug sie dabei über der linken Schulter. Unvermittelt trat ein Unbekannter von hinten an sie heran, schubste sie und ergriff ihre Handtasche. Da das Opfer die Handtasche festhielt, riss der Täter mit so einer Wucht daran, dass die Bielefelderin stürzte und die Tasche losließ. Der Räuber flüchtet mit der Beute in Richtung Herforder Straße. Die Bielefelderin erlitt leichte Verletzungen, die durch Rettungssanitäter vor Ort versorgt wurden.

Das Opfer beschrieb den Täter als südländisch aussehend, circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 180 bis 185 cm groß und hager. Er war mit einer gelben Schirmmütze, einem T-Shirt, einer blauen Jeans und weißen Sneakern bekleidet.

In einem nahegelegenen Parkhaus konnte die Handtasche aufgefunden werden. Es fehlte das Geld aus dem Portemonnaie sowie das braune Handy.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell