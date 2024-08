Polizei Bielefeld

POL-BI: Aggressiver Betrunkener zeigt Hitlergruß

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 15.08.2024, fiel ein polizeibekannter 54-jähriger wohnungsloser Mann am Kesselbrink mit ausländerfeindlichen Beschimpfungen sowie durch das Zeigen des Hitlergrußes auf. Der betrunkene und aggressive Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Gegen 17:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Mann, der mehrfach den Hitlergruß gezeigt und Personen mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt hatte. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten hielt der 54-Jährige eine Bierflasche in der Hand. Er äußerte sich gegenüber einer Polizistin sexistisch und bedrohte sie. Auf den Hinweis, dass er sich mäßigen solle oder andernfalls in Gewahrsam genommen würde, reagierte er mit weiteren Drohungen. Als er schließlich zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert wurde, leistete er Widerstand.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er mit einem Gefangenentransportwagen zum Polizeigewahrsam gebracht. Durch seinen Widerstand beim Einsteigen in den Wagen stolperte der 54-Jährige und stieß mit dem Kopf gegen den Türrahmen der Fahrzeugzelle. Eine medizinische Erstversorgung der Platzwunde erfolgte im Gewahrsam. Die informierten Rettungskräfte brachten den Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm nach einer ambulanten Behandlung eine Gewahrsamsfähigkeit attestiert. Gegen den Transport wehrte er sich, indem er vergeblich versuchte die Polizisten zu treten. Einer Polizistin spuckte er an das Hosenbein.

Nach Rücksprache mit einer Richterin sollte er entlassen werden, wenn er nach einer hinreichenden Ausnüchterung ein sozialadäquates Verhalten zeigt und nicht mehr mit der Begehung von Straftaten gerechnet werden muss. Dies war gegen 06:20 Uhr der Fall.

Er muss sich nun wegen verhetzender Beleidigung, Volksverhetzung, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wegen Widerstands und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

