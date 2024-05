Polizei Hagen

POL-HA: Kind springt auf Motorhaube eins Autos bei Unfall

Hagen-Boele (ots)

Als eine 37-Jährige am Donnerstag (16.05.) gegen 14 Uhr mit ihrem Dacia auf der Freiligrathstraße in Richtung Grimmestraße fuhr, rannten nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Kinder unvorhergesehen auf die Fahrbahn. Die Hagenerin musste eine Vollbremsung durchführen, ein Junge sei dabei auf ihre Motorhaube gesprungen. Der 12-Jährige habe einen Schuh verloren, gab jedoch an unverletzt zu sein. Er rannte dann von der Unfallstelle in Richtung Hauptbahnhof davon. Später alarmierte die Familie des Jungen einen Rettungswagen, da er sich leicht verletzt hatte bei dem Unfall. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell