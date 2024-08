POL-BI: Nachtrag zu: Schwerer Auffahrunfall auf der A 44

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Zwei junge Männer lockten in der Nacht auf Mittwoch, 14.08.2024, einen Bielefelder unter einem Vorwand in die Zimmerstraße und überfielen ihn dort. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest, dem zweiten gelang die Flucht. Ein 27-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 05:00 Uhr an der Bahnhofstraße auf, als er von zwei Männern in Begleitung von zwei Frauen ...

mehr