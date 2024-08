Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter geben sich als hilfsbereit aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei junge Männer lockten in der Nacht auf Mittwoch, 14.08.2024, einen Bielefelder unter einem Vorwand in die Zimmerstraße und überfielen ihn dort. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest, dem zweiten gelang die Flucht.

Ein 27-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 05:00 Uhr an der Bahnhofstraße auf, als er von zwei Männern in Begleitung von zwei Frauen angesprochen wurde. Sie behaupteten, zu wissen, wo sein Mobiltelefon sei, dass er zuvor verloren hatte.

In der Absicht, sein Handy zurückzubekommen, folgte er dem Quartett in die Zimmerstraße. Dort habe er unvermittelt Faustschläge von den beiden Männern bekommen. Einer der Beiden zog ein Klappmesser und bedrohte ihn damit. Der andere griff in die Hosentasche des 27-Jährigen und nahm seine Geldbörse an sich.

Anschließend flüchtete das Quartett in Richtung Bahnhofstraße.

Streifenbeamte fahndeten nach den Tätern und entdeckten einen polizeibekannten Bielefelder am Jahnplatz, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Als er die Beamten bemerkte, ergriff der 18-Jährige die Flucht, wurde im Bereich der Wilhelmstraße jedoch von den Polizisten gestellt.

Der zweite Täter soll zwischen 18 und 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Er trug ein schwarzes Basecap und dunkle Kleidung.

Der 27-jährige Bielefelder wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Geldbörse bekam der Bielefelder von den Beamten ausgehändigt.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

