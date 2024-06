Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeuge durch Feuer beschädigt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am späten Mittwochabend, 5. Juni 2024, in Rotthausen im Einsatz. Gegen 23.45 Uhr geriet auf der Schonnebecker Straße ein Pkw in Brand. Ein zweites Auto wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Eine Zeugin gab an, kurz vor dem Brand Knallgeräusche gehört und einige Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gesehen zu haben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

