Dagebüll (ots) - Am Montag, 20.05.2024, wurde in Dagebüll ein parkendes Fahrzeug offenbar durch die rücksichtslose Fahrweise eines Fahrzeugführers beschädigt, welcher sich daraufhin unerkannt vom Tatort entfernte. Eine 26-jährige Frau hatte ihren Ford Fiesta am Montagabend auf einem Parkplatz in der Straße Am Badedeich in Dagebüll abgestellt. Zwischen 21:30 Uhr ...

mehr