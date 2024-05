Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Tag der offenen Tür am 01.06.2024

Ein Dokument

Sylt (ots)

Nach den umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäude, die bereits im Jahr 2018 begonnen hatten, kehrten das Polizeirevier und die Kriminalpolizei Sylt Ende November 2023 wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Der zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Amtsgericht errichtete und im Jahr 1975 durch die Polizei bezogene Bau erfüllt die Ansprüche eines modernen Dienstgebäudes. Beim Tag der offenen Tür möchten die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers und Kriminalpolizei Sylt allen Interessierten einen Einblick über die polizeiliche Arbeit geben. Führungen durch das Dienstgebäude werden in kleinen Gruppen durchgeführt. Hier erfährt man Spannendes und Wissenswertes über die Polizeiarbeit und die Geschichte des Amtsgebäudes. Die Führungen starten circa alle 15 Minuten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zusätzlich wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten:

- Verschiedene verkehrs- und kriminalpräventive Angebote: z.B. Fahrsimulator des "Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) e.V." - Die Streifenwagen und Ausrüstungsgegenstände werden vorgeführt. - Eine Delegation der dänischen Polizei präsentiert ihre Arbeit. - Die Werbe- und Einstellungsstelle der PD AFB berät zur Einstellung und Ausbildung. - Die Kriminalpolizei zeigt Teile ihrer Arbeit und man kann sich selbst in der Spurensicherung versuchen. - Die Ansprechstelle LSBTIQ* ist mit einem Stand vertreten.

Für das leibliche Wohl sorgt die Bereitschaft des DRK Sylt.

Die Kollegen und Kolleginnen freuen sich über Ihren Besuch.

Zu guter Letzt ein wichtiger Hinweis:

Es stehen am Veranstaltungsort keine Parkplätze für KFZ und nur eine sehr begrenzte Anzahl an Fahrradstellplätzen zur Verfügung. Nutzen Sie bitte die öffentlichen Parkplätze im Innenstadtbereich oder eine Anreise mit Bus oder Bahn. Der Bahnhof Westerland/ ZOB befindet sich gegenüber dem Dienstgebäude.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell