POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Veröffentlichung des Verkehrssicherheitsberichts für die Stadt Flensburg

Emmelsbüll-Horsbüll (ots) - Am Pfingstsonntag wurde in den Abendstunden eine leblose männliche Person neben ihrem Quad in einem Straßengraben in Emmelsbüll-Horsbüll aufgefunden. Vorangegangen war ein Verkehrsunfall. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Kreisbewohner mit seinem Quad die ...

mehr